Attilio Zanetti. Gioielli artigianali di lusso dal fascino contemporaneo

Il tema del concorso era creare un gioiello in platino. Sono andato a Londra, dove si sarebbe svolto l’evento, come rappresentante dell’Italia e ho presentato per la prima volta il ForOne ForTwo. Si trattava di un bracciale che, oltre al suo valore estetico, portava con sé un messaggio profondo. L'idea mi è arrivata alla mente mentre camminavo per le vie di Londra, nel quartiere di Camden Town, dove mi sono imbattuto in due ragazzi che giocavano con un paio di manette, scambiandosi promesse di reciproca fedeltà. Da lì è nata l'ispirazione di reinterpretare il design della manetta in una versione più elegante e raffinata, pensata per la coppia. Ho voluto trasformare un oggetto simbolo di limitazione in un accessorio che rappresentasse invece la libertà, l'indipendenza e la forza.