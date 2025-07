Bikinville. Il luxury Beachwear e swimwear Made in Italy che fa brillare l’estate

La collezione “Sparkle of the Beach”, fil rouge della nuova stagione, brilla grazie alle trame lurex, agli elementi in strass, resistenti a cloro e salsedine, e ai petali in neoprene, ricamati con jais tono su tono nei modelli Black Petunia, ispirati all’haute couture. Pensati per essere indossati anche come body, questi capi si trasformano con disinvoltura, diventando pezzi insostituibili per la spiaggia o per l’aperitivo al tramonto. L’immancabile linea One-Size completa la proposta donna con bikini, trikini e abbigliamento mare, progettati per adattarsi a un ampio range di silhouette, abbracciando le taglie dalla XS alla XL. La palette comprende nero, salvia e arancio: tonalità ispirate alla natura, pensate per esprimere un’estetica dalle linee pulite e dall’eleganza senza tempo. La linea Men si presenta, invece, con una capsule di boxer in tinta unita o nelle stesse stampe dei modelli femminili, con cordino regolabile in vita e fodera interna in morbida microfibra soft touch.