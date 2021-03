PLV Milano. Gioielli Made in Italy with love per celebrare la forza delle donne

Laura e Veronica , cugine milanesi con la passione per i gioielli scolpita nel DNA, sono le fondatrici del brand di bijoux PLV Milano . Collezioni Made in Italy che, come in un appuntamento romantico , fanno incontrare con straordinario estro creativo fili colorati, catene di cristalli, tormaline, bulloni, frange thailandesi e il classico peso da oreficeria. Ciondoli, collane, bracciali, orecchini e portachiavi realizzati in bronzo, argento 925, oro rosa e oro 18 carati , secondo la più antica tradizione artigiana.

Le linee di gioielli firmate PLV Milano celebrano la fantasia, il sogno e l’amore, attraverso pezzi dal profondo significato simbolico.

Quest’anno le creazioni delle due stiliste milanesi si arricchiscono della nuova capsule collection “Sisters”, dedicata alle donne e alla loro straordinaria forza, alla capacità tutta femminile di affrontare ogni sfida, con coraggio e determinazione, in un gioco di squadra che si tinge di rosa.

Delicate sfumature pastello creano un arcobaleno di tormaline, dando vita alle quattro collane del desiderio. Tutte le collane sono regolabili in lunghezza in modo da poter essere indossate singolarmente o abbinate tra di loro: forti da sole, invincibili insieme…proprio come le donne!



Chi sono Laura Jessica Licini e Veronica Pieri? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due cugine di Milano accomunate dalla passione per il mondo dei gioielli e degli accessori. Siamo entrambe mamme da qualche anno di quattro bellissimi bimbi e ci siamo affacciate per la prima volta al mondo della moda nel 2012. Laura è laureata in economia aziendale ed ha seguito un percorso professionale all'interno di multinazionali, Veronica è laureata in farmacia ed ha maturato un'esperienza all'interno di una multinazionale, per poi diplomarsi alla scuola orafa Ambrosiana di Milano.

Quando e com’è nato il brand PLV Milano? Come mai la scelta di questo nome?

PLV Milano nasce nel 2012 da un'idea di Veronica, che realizza il primo braccialetto con un cordino di cotone e una catena di strass, chiuso da un bullone da ferramenta. L'acronimo (= Pulse Laura Veronica, la passione di Laura e Veronica) è un gioco di parole, che unisci i nostri nomi alla passione per i gioielli che ci unisce da sempre.

Come mai i gioielli?

Veronica: Io sono la creativa del duo. Sin da piccola realizzavo braccialetti e collane in spiaggia per le mie amiche e per le loro mamme. La mia passione per il mondo delle perline nel tempo si è ampliata, abbracciando l’universo delle pietre e dei materiali preziosi, facendomi così inevitabilmente avvicinare al settore dell'oreficeria.

Da dove deriva l’idea della iconica collezione “10 grammi d’amore” da cui tutto ha avuto inizio? Quali sono le sue caratteristiche distintive?

Laura: Il pesino, che contraddistingue la collezione, nasce nel laboratorio di oreficeria dove Veronica ha frequentato il corso per diventare orafa. Un giorno, viene notato da mia cugina, mentre è intenta a pesare e a fondere materiali…decide così di propormelo come ciondolo per una collana. Veronica studia i composti in cui realizzarlo, a me nel frattempo viene in mente di poter creare un racconto intorno al pesino. Da qui trae origine il nome “10 Grammi d'amore” e la sua storia viene riportata in un bugiardino, che consegniamo insieme ad ogni collana: un amuleto dedicato a tutti coloro che credono nell'amore. La prima collana è stata realizzata in bronzo, ma ben presto si è affiancata la variante in argento, mentre i pesini da 1 grammo sono stati utilizzati anche per creare bracciali ed orecchini.

E la nuova capsule “Sisters” in cosa consiste? Quali elementi caratterizzano le quattro collane?

L'idea è quella di celebrare, nella sua forza e nelle sue mille sfumature, il mondo femminile, attraverso una capsule dedicata. L'anno appena passato ha posto tutte noi donne, mamme o single e, al tempo stesso, lavoratrici, di fronte a molte importanti sfide. "Sisters" è la nostra risposta per esaltare lo spirito e la determinazione che accomunano tutte le donne, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando si trovano a fare squadra insieme. La nuova linea si compone di quattro collane confezionate con pietre tormaline. Big Sister è realizzata con piccole tormaline sfaccettate, intervallate da pepite bagnate in oro 18 carati, con al centro l'iconico pesino "1 grammo d'amore" in bronzo giallo. Le altre collane, invece, montano tormaline romboidali e si differenziano tra loro per l'unicità delle sfumature di colore, che le rendono sempre diverse da collana a collana. Il nostro brand ha fatto dell’uso del colore la sua bandiera. Dopo anni in cui le frange colorate hanno avuto la meglio su altre soluzioni, con questa nuova capsule puntiamo tutto sulle pietre, che rispecchiano le nuances della natura nei primi giorni di primavera, i rosa e i verdi.

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione? Possiamo parlare di un artigianato “tinto di rosa”?

Crediamo tantissimo nell'artigianalità e nel Made in Italy, tanto che ogni nostro pezzo è interamente ideato, realizzato e rifinito a mano in Italia. Sì, possiamo parlare di artigianato "tinto di rosa". Sin dal 2012 collaboriamo quotidianamente con donne diversissime tra loro che ci hanno ispirate, stimolate e spinte a dare sempre il massimo. In questi anni abbiamo imparato che fare squadra con altre donne permette sempre di raggiungere insieme nuovi stimolanti traguardi.

Qual è invece il ruolo di colori e materiali?

Per noi è importantissimo e assolutamente centrale il ruolo del colore ma ancor di più quello dei materiali. Puntiamo sul rendere accessibile tutto quello che creiamo a chiunque si avvicini al nostro brand, per questo molte delle nostre linee sono disponibili in materiali diversi tra loro (bronzo, argento, oro 9kt).

A quale donna vi rivolgete?

Una donna attiva, curiosa e impegnata, sempre alla ricerca di un dettaglio originale, in modo da potersi rispecchiare nelle storie che raccontiamo attraverso i nostri gioielli.

Chi sono Laura e Veronica nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Veronica: Sono una neo trentacinquenne, entusiasta della vita, sempre alla ricerca di emozioni, stimolando me stessa e chi mi circonda (soprattutto Laura) in tutto quello che faccio, dal mio lavoro, alla mia famiglia fino ai miei hobby. Ho giocato a calcio in una squadra femminile per sette anni, adoro andare in barca a vela, sciare, giocare a tennis e, da qualche anno, mio marito mi ha iniziata anche allo sci d'acqua…

Laura: Ogni giorno sopravvivo all'entusiasmo travolgente di Veronica (e non è poco!)…sono la più quadrata delle due, in ufficio mi chiamano “tabellina” perché incasello tutto in milioni di file. Sono una grande appassionata di tennis e, in generale, di tutti gli sport, soprattutto quelli che si possono praticare in acqua con i miei bimbi, che sono dei grandi campioni di tuffi!

Cosa sognate per il vostro futuro? E per quello del vostro brand?

Ci siamo rese conto, quest'anno più che in passato, della fortuna che abbiamo avuto nel poter continuare a fare ciò che amiamo, supportate da una community che ci ha sostenute anche nei mesi più difficili. Per il futuro contiamo di continuare a raccontare le nostre storie attraverso i gioielli e di riuscire a trapiantare un pezzo del nostro mondo anche all'estero.