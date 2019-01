16 gennaio 2019 05:00 Oro rosa e pietre naturali si fondono in un caldo abbraccio Bronzallure: gioielli unici e sofisticati per donne contemporanee, dinamiche e sensuali

Dall'idea e dal successivo brevetto di una lega unica, femminile, sofisticata e avvolgente, caratterizzata da una generosa finitura in Oro Rosa 18 carati, nasce a Milano il marchio Bronzallure: gioielli fortemente personali e contemporanei, interamente sviluppati e prodotti in Italia. I preziosi Bronzallure sono realizzati da artigiani qualificati attraverso l’utilizzo di materiali selezionati, come le luminose perle d'acqua dolce e le numerose pietre naturali dalle finiture impeccabili.

Oro rosa e pietre naturali si fondono in un caldo abbraccio Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La lega Golden Rosé, un nome che ricorda la regina dei fiori, romantica ma al tempo stesso audace, conferisce alle seducenti creazioni del brand milanese una tonalità calda e avvolgente come un abbraccio. Formula brevettata di metalli pregiati, risultato di un innovativo programma di sviluppo che coinvolge specialisti dell’arte orafa e i laboratori di ricerca dell’Università di Padova, essa risponde all’esigenza di creare gioielli dalla placcatura in oro rosa, anallergici, nickel e cadmium free. Questa azienda, quasi completamente al femminile, interpreta con gusto e sensibilità, le esigenze della donna di oggi, versatile, alla moda, dinamica, indipendente, capace di passare con disinvoltura da un look rigoroso e formale ad un sensuale abito da sera, proprio come Marialba Consoli, direttore marketing del brand.



Chi è Marialba Consoli?

Brand e Marketing Director di Milor Group, azienda milanese produttrice di gioielli e alta bigiotteria dal 1955.



Qual è stata la tua formazione professionale?

Avvocato in ambito civile e commerciale, dopo alcuni anni di professione, ho scelto di cambiare direzione, seguendo prima un corso executive in fashion e luxury management e poi in gestione e strategia d’impresa. Questo percorso di specializzazione mi ha portato a lavorare con agenzie di consulenza e aziende di moda. Circa due anni fa è iniziata la mia stretta collaborazione con il gruppo Milor per il brand Bronzallure Milano.



Quando e com’è nato il brand Bronzallure?

Il marchio è nato nel 2012 grazie ad una geniale intuizione che porta la firma di Milor Group: il brevetto mondiale “Golden Rosé”, una nuova lega nobile, che ha permesso di “cristallizzare” il bronzo, esaltandone tutte le qualità. È stato così possibile realizzare gioielli più accessibili nel prezzo e unici sul mercato, per il loro inconfondibile tono di oro rosa.



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono le vostre collezioni?

Bronzallure utilizza soltanto pietre naturali certificate: ametista, quarzo, lapis e malachite, per citare alcuni nomi, e placca le sue creazioni con un generoso strato di oro rosa 18 carati. Ogni gioiello, Made in Italy 100%, è inoltre disegnato dal nostro atelier interno, abitato da giovani donne e talenti di respiro internazionale, e viene realizzato con la massima cura affinché possa essere comodamente indossato ogni giorno.



Qual è il punto di forza della lega brevettata Golden Rosé?

Certamente l’accessibilità. Grazie alla lega Golden Rosé ogni donna più indossare gioielli di alta manifattura ad un prezzo conveniente, senza per questo rinunciare alla migliore qualità tutta italiana.