Violenza sulle donne: la serie speciale di t-shirt per dire basta

Uomini e stile: Pierce Brosnan in abito rosa per “Black Adam” a Londra





PER LE DONNE (E I BAMBINI)

presa in carico e messa in sicurezza

il sostegno alla cura dei bambini

lavorare sulla propria consapevolezza

potenzialità e risorse

- Il progetto, curato dall’associazione di volontariato veronese A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane, garantisce l’immediatadelle donne e dei bambini vittime di violenza che necessitano di una collocazione urgente. I protocolli operativi messi in atto prevedono il supporto educativo,, l’orientamento alla rete di sostegno e l’accompagnamento al lavoro. Questo programma permette inoltre alle donne vittime di violenza di prendersi del tempo pere su come affrontare il cambiamento. Un percorso fondamentale per pensare a un nuovo progetto di vita, ma anche riflettere sulle proprie

LE T-SHIRT “PARLANTI”

ironiche vignette tra donne coraggiose

la bellezza e la femminilità

inno alla libertà

- Manila Grace rimarca, così, il suo impegno per la lotta contro la violenza domestica sulle donne. Il brand di abbigliamento femminile made in Italy ha infatti realizzato una capsule di t-shirt in cotone soffice, caratterizzata dache si burlano delle limitazioni che hanno subito e subiscono nel mondo della moda, nel corso della Storia. Ma anche curatissimi disegni che valorizzano. Un vero e propriodelle donne che ancora oggi devono lottare per i loro diritti. Sono disponibili in tutti gli store monomarca e sul sito omonimo del marchio.