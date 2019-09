Venezia 76, vezzi da uomini: foulard, orecchini e cappelli al Lido

Diciamo subito che, tutto sommato, questa 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non sta destando particolare scalpore per le sregolatezze in fatto di look: com’è giusto che sia, sui red carpet il dress code di ordinanza, che prevede lo smoking o l’abito elegante per l’uomo, viene rispettato. A destare curiosità e a carpire l’attenzione sono allora soprattutto gli accessori e qualche concessione all’estro, soprattutto fuori dalle presentazioni ufficiali: ecco allora spuntare orecchini, piercing, cappelli, sciarpe e foulard, portati anche semplicemente su magliette dagli scolli generosi (le fan di Jude Law, infatti, ringraziano). Una somma di “piccole cose” e dettagli rivelatori…