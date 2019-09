Venezia 76, amatissima polo: le star rilanciano un classico per lui

La chiave del successo dei grandi classici del guardaroba, si sa, è quella di saper resistere al passaggio del tempo e alle tendenze del momento. Comoda, pratica, poco impegnativa, versatile e rassicurante, perché facile da abbinare: la polo è sicuramente tra i capi più iconici e amati dagli uomini. Mix perfettamente riuscito tra una camicia e una t-shirt, a manica lunga o corta, viene proposta (e riproposta) stagione dopo stagione sulle passerelle della moda maschile ma non solo. In questi giorni in cui a Venezia è in corso la Mostra del Cinema, infatti, sono diversi i divi che hanno optato per un look più rilassato davanti agli obiettivi dei fotografi, fuori dai red carpet ufficiali. Regalando alla polo inaspettati attimi di gloria…