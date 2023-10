Valentino, donne oltre lo sguardo maschile: look “nudi” a Parigi

In passerella, per la primavera estate 2024, look puliti e pochi orpelli. L’innovazione più importante, la lavorazione con tecniche “altorilievo”

Valentino ha presentato nell’ambito della Fashion Week di Parigi la sua collezione “L’École” per la primavera estate 2024. “Forse la più nuda che abbia mai fatto - ha spiegato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison -. Ho voluto celebrare il corpo femminile indipendentemente dallo sguardo dell’uomo, per ridare potere e libertà al corpo delle donne”.



La sfilata di Valentino si è tenuta in un luogo di formazione di tanti artisti, l’École des Beau Arts in rue Bonaparte. Le nuove creazioni raccontano “un messaggio anche di umanità”, ha sottolineato lo stesso Piccioli. In passerella, look puliti e pochi orpelli, tacchi bassi. L’innovazione più importante, la lavorazione dei capi con tecniche “altorilievo”, ispirate al mondo della scultura e delle decorazioni architettoniche.



Nella foto, la super top Kaia Gerber con una creazione con la tecnica “altorilievo”