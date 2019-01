Uomo, versatile e funzionale: è lo zaino l’accessorio perfetto

Mette d’accordo tutti e c’è solo l’imbarazzo della scelta . Versatile e funzionale, lo zaino è l’accessorio irrinunciabile, soprattutto in questa fase di ascesa del luxury sportswear. Perfetto per andare al lavoro, in viaggio o in palestra, il ‘ backpack ’ (come lo chiamano gli anglofoni) è di fatto uno degli oggetti più amati dagli uomini, in evoluzione e sensibile ai nuovi trend. Guadagna posizioni anche il marsupio , suo parente stretto, (quasi) sdoganato per ogni occasione.

Come per l’abbigliamento, anche per gli accessori la tendenza generale è quella a-gender e unisex. Oltre agli zaini, tra le proposte di stagione si vedono anche borse a tracolla, bauli e bauletti, secchielli e morbidi modelli capienti rivisitati in chiave maschile. Si portano a spalla o a mano, come le pochette, le cartelle in pelle e le varianti più estrose, in vinile e nylon, a tinte fluo e ‘over’. Per necessità, certo. Ma, in fondo, anche perché “nulla è più necessario del superfluo”.