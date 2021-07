Uomo, trend tecnologia estate 2021: 20 “must have” a prezzi accessibili

Una vera e propria lista dei desideri , dai più piccoli ai più grandi. Sono oggetti speciali e dispositivi smart perfetti da portare in vacanza o di cui avvalersi per avere semplicemente un supporto tecnologico nell’arco della propria giornata. Sono piccoli sogni estivi facilmente realizzabili, dai prezzi accessibili e ordinabili online con un semplice click. Le selezioni più in voga del momento sono quelle ispirate ai gusti e alle passioni degli italiani.

Una delle dieci illustrazioni realizzate dall’artista Enrica Mannari per l’iniziativa “Summer Colors” di Amazon. Questa, in particolare, è dedicata alla sezione “Tech-Slow”: Digitali quanto basta

UN UNIVERSO DI POSSIBILITÀ – Per questa estate 2021, Amazon ha individuato dieci categorie di prodotti. Una selezione speciale, ispirata alle mete turistiche del nostro Paese ma dedicata anche alla promozione del Made in Italy, di alcune delle start-up più promettenti, delle eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali e delle scelte più attente e sostenibili per l’ambiente. Quattro “vetrine” che vanno a comporre l’iniziativa “Amazon Summer Colors”, che offre articoli per tutti i gusti e intende anche sostenere le oltre 14mila piccole e medie imprese e gli artigiani locali e prediligere prodotti etici. Si va dalle prelibatezze enogastronomiche regionali, ai sandali fatti a mano dagli artigiani della Costiera Amalfitana, dai cosmetici naturali nati nel cuore della Sicilia, alle innovazioni tecnologiche sviluppate per migliorare la vita di ogni giorno.