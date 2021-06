Uomo: come scegliere il drink perfetto in base alle proprie passioni

UN MIX DI PASSIONI - È Amazon a presentare questa speciale selezione di drink in edizione limitata, nata in collaborazione con la startup italiana NIO Cocktails, in occasione del Prime Day 2021, l’evento globale dedicato a offerte straordinarie su oltre due milioni di prodotti, dalla mezzanotte di lunedì 21 fino a martedì 22 giugno. Carattere deciso, sentore di oli essenziali e agrumi, di cacao e vaniglia, note di tabacco, gin, rum, liquori al gusto di cioccolato o mela verde: le quattro tipologie di cocktail sono dedicate ai benefit inclusi nell’abbonamento ad Amazon Prime (Prime Video, Prime Reading, Prime Music e Prime Gaming) e portano la firma di Patrick Pistolesi. Master mixologist italiano e brand ambassador dei marchi più prestigiosi del settore, è considerato tra i primi 50 bartender al mondo da World’s 50 Best Bars.

