Uomo, moda di primavera: che ne direste di vestirvi di fiori?

Che sia segno di un ritrovato romanticismo o più semplicemente uno slancio di leggerezza. Anche il guardaroba maschile di primavera vede l’ingresso in grande stile delle fantasie floreali. Dalle giacche ai pantaloni, dai maglioncini alle camicie, è tutto uno sbocciar di fiori e non c’è capo che non ne sia interessato. Dai look casual ai più formali, la rivoluzione ‘flower-power’ abbraccia tutti gli stili. Dagli outfit per l'ufficio a quelli più adatti al tempo libero, sembra infatti fare leva proprio su questa chiave per entrare nella quotidianità e puntare al cuore di chi li indossa. Motivi allegri e multicolor, che è forse tempo di sdoganare. Per imparare a prendere la vita mai troppo sul serio.