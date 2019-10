Uomo: jeans e pantaloni, felpe e camicie. Come vestire con praticità

LA CAPSULE DI PJANIC - Il centrocampista della Juventus era, infatti, cliente di uno dei flagship store del marchio a Torino, ed era solito poi postare gli outfit scelti sui suoi canali social. Dall’incontro con il brand, è nato un rapporto di collaborazione. “Gli abbiamo chiesto di pensare al suo guardaroba ideale”, ha aggiunto Aere. I capi pensati dal team creativo di Imperial Uomo su indicazioni del calciatore sono 35 e raccontano i look che possono essere declinati nei diversi momenti della giornata: dal dopo allenamento, più sportivo, dove le felpe con il dettaglio del doppio cappuccio si abbinano ai jeans slim-fit ricchi di dettagli, ai 'must have' per l’autunno, come il biker in pelle bordeaux e il chiodo nero. Le camicie spaziano dal denim, proposto a riquadri, alle più eleganti, con dettagli di impunture a contrasto. Pezzo forte dell’inverno, il caban in eco-pelle doppio petto. E, ancora, felpe e t-shirt con logo e pantaloni in cotone. Per le occasioni speciali, previsto anche l’abito completo, dalla vestibilità impeccabile, proposto anche spezzato dal denim. La capsule collection ‘Miralem Pjanic x Imperial’ è in vendita attraverso i flagship, le principali doors internazionali e la piattaforma e-commerce del brand.