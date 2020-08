Uomo, il septum piercing: a chi sta bene e perché è il trend del momento

Discreto e poco doloroso. Tra i piercing più amati del momento c’è sicuramente il septum, l’anellino o la barretta che si porta al centro del naso , sulla membrana tra le due narici. Non essendoci terminazioni nervose ed essendo un punto piuttosto ‘carnoso’, non si soffre molto al momento del buco e nei primi giorni a seguire. Ma, prima di procedere, è bene prestare attenzione alla tipologia di viso con cui si sposa meglio …

A CHI STA BENE (E A CHI NO) - Prima di tutto è bene sottolineare, anche in questo caso, l’importanza di affidarsi alle mani di un professionista esperto e di recarsi in un laboratorio che rispetti tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Si tratta, comunque, di un ‘trauma’ per la zona interessata dal piercing, perciò subito dopo l’applicazione è solito presentarsi un lieve gonfiore e delle secrezioni. Niente però di particolarmente doloroso, se tutto nella norma. Il septum sta bene con i nasi tondi e a patata, perché tende ad ‘affusolarli’. Stessa cosa per chi ha occhi troppo vicini, perché sposta l’attenzione su un altro punto. Poco consigliato, invece, se si portano già gli occhiali. Da non fare proprio, quando il naso è troppo importante: lo enfatizzerebbe ancora di più.