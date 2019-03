Uomo, il maglione dolcevita: un basic irrinunciabile

Pare debba l’invenzione del nome proprio al film ‘La Dolce Vita’. Nella scena finale del capolavoro di Federico Fellini del 1960, il protagonista, Marcello Mastroianni, indossa una camicia nera con un foulard dello stesso colore legato al collo, il cui effetto è molto simile a questo tipo di maglia. A collo alto, da risvoltare o meno, il dolcevita differisce dal lupetto, perché quest’ultimo termina solo a metà del collo. Raffinato e versatile, amatissimo anche dalle donne, può essere indossato da solo o sostituire la camicia, se portato sotto la giacca, e si presta a innumerevoli look. Dalle versioni anni Settanta alla zip, casual o sportivo, gli stilisti lo hanno reinterpretato anche per la stagione in corso. Un grande classico, mai fuori moda.