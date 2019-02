Uomo, tutto il fascino del velluto. Come indossarlo

Di un’eleganza intramontabile, dal fascino senza tempo. Non c’è stagione in cui gli stilisti non propongano il velluto. Lo abbiamo visto sulle passerelle di questa stagione, lo ritroveremo anche nel prossimo autunno-inverno. Versatile di giorno, dà il meglio di sé per la sera, con l’abito classico. Allo stesso tempo, si presta benissimo anche a situazioni meno formali, come si vede nelle proposte più casual e nello streetwear. Liscio, a righe, stampate. “È il più bel tessuto del mondo - ha detto Giorgio Armani in un suo finale di sfilata -. Anche in assenza di luce, riesce a brillare”.