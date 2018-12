Uomo, eleganza e carattere: i passepartout da avere nell’armadio Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 14 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 14 Ermenegildo Zegna Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 14 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 14 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 14 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 14 Hermes Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 14 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 14 Ralph Lauren Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 14 Ralph Lauren Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 14 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 14 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 14 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 14 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

TRA ELEGANZA E VANITÀ – Il richiamo più presente è quello a una sobrietà classica, a uno stile attento e raffinato. Le fantasie vedono quadri, motivi Principe di Galles, inserti in velluto e completi gessati, a righe esagerate o più sottili e discrete, del genere ‘pinstripe’. Gli abbinamenti vanno dai più misurati e rigorosi, d’ispirazione vagamente inglese, fino agli accostamenti più ironici e audaci.



PAROLA D’ORDINE: EQUILIBRIO - Si badi bene, però, che classicità e sobrietà non vogliono dire grigiore o insignificanza. Sono capi da portare con consapevolezza, di grande personalità. Il consiglio, perciò, è quello di saper dosare con molta misura gli accostamenti, per evitare esagerazioni. Del resto l’eleganza, come insegna Giorgio Armani, non è farsi notare ma farsi ricordare.