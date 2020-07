Uomo, fashion tips ed emergenza caldo: quando non indossare i bermuda

QUANDO SÌ, QUANDO NO - Per evitare però cadute di stile e di apparire fuori luogo, è bene tenere presente che i pantaloni corti sono indicatissimi da portare al mare e nei contesti più casual. Non vanno bene per l’outfit da ufficio, naturalmente, ma anche nelle situazioni più formali (o romantiche), come una cena fuori (soprattutto nei ristoranti eleganti), per le cerimonie e nelle occasioni ufficiali. In generale, la lunghezza giusta dei bermuda deve essere appena sotto il ginocchio. Se più corti, sono shorts e vanno bene in vacanza o per la palestra. Visivamente, ‘tagliano’ la gamba a metà, per cui non sono indicati per i fisici meno slanciati o se siete in sovrappeso.