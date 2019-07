Uomo, ecco le sneakers che avremo ai piedi la prossima estate

Presentate nei giorni scorsi sulle passerelle di Parigi, Milano e Firenze, arriveranno nelle vetrine e nei negozi soltanto l’anno prossimo. Ecco un’anticipazione degli ultimi modelli delle sneakers da uomo proposti dagli stilisti per la primavera-estate 2020. Quello che salta subito all’occhio è che saranno meno ‘chunky shoes’, un po’ meno grosse: le suole non saranno così oversize (e ingombranti) come siamo ormai abituati da tempo ma questo non andrà certo a influire sulla loro comodità. Si prediligeranno, quindi, forme più lineari e minimal, maggiormente vicine alla scarpa da tennis tradizionale. Ma comunque rivisitate e mai banali.