LE SFILATE DI PARIGI 24 giugno 2019 05:00 Dior, Vuitton, Hermès & Co: l’estate dell’uomo libero e consapevole Dalla settimana della moda maschile 2020 un rinnovato bisogno di concretezza. Grande emozione anche per l’omaggio a Karl Lagerfeld

Le buone premesse ci sono tutte e le aveva anticipate, in un certo senso, anche la collezione presentata da Valentino: la primavera-estate 2020 per l’uomo sarà tutta incentrata su un rinnovato senso di consapevolezza e attenzione verso se stessi e i propri “paesaggi interiori”. Il bisogno di concretezza si vede nel ritorno a forme più morbide, ai colori della natura, alle fantasie bucoliche e floreali. Così sulle passerelle della moda maschile che si è appena conclusa a Parigi. Grande emozione anche per l’omaggio a Karl Lagerfeld, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

DIOR HOMME – Rendere un brand dal passato importante al passo con l'attualità, sempre più segnata dalla ridefinizione della moda maschile sotto nuovi canoni. È la sfida della maison Dior, che propone per la primavera-estate del prossimo anno una visione dell'uomo forte del proprio vissuto, consapevole del presente e proiettato verso il futuro. Piena riconferma del 'tailleur oblique', caratterizzato dalla giacca tagliata come fosse un doppiopetto e chiusa lateralmente da un solo bottone, le fasce drappeggiate e l'iconica borsa 'Saddle bag'. I colori vanno dal nero al grigio perla, dall'avorio all'azzurro, al rosa.

LOUIS VUITTON – Propone un uomo ‘fintamente ingenuo’ Virgil Abloh per la collezione di Louis Vuitton SS2020. Fiori, stampe floreali e vistose applicazioni possono spostare l’attenzione verso un effimero senso di spensieratezza ma che sottende, in realtà, una nuova presa di posizione e coscienza. Nelle intenzioni del designer, il nuovo guardaroba maschile vuole andare oltre gli stereotipi culturali e le appartenenze sociali per approdare a una maggiore consapevolezza e alla piena libertà di pensiero. Camicie lunghe, bermuda, pantaloni cargo con le tasche, sahariane. I colori hanno tonalità pastello.



HERMÈS – Una collezione all’insegna della dolcezza e dai toni rilassati è quella portata in passerella da Hermès. Linee fluide e volumi morbidi, giacche e camicie ampie, pantaloni comodi, cardigan, maglie dai motivi geometrici. Non occorre stupire per un’eleganza che sa includere con disinvoltura anche lo sportswear, da indossare con praticità tutti i giorni.