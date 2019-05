Uomo, dilaga la ‘rapper’ mania: indossare la tuta come fanno le star

È il capo d’abbigliamento più comodo per antonomasia. Quello che, per definizione, “non impegna” e ormai, a giudicare anche dalle evoluzioni sulle passerelle di questa stagione, “fa chic”. Parliamo della tuta, vero e proprio ‘must have’ di ogni guardaroba maschile che si rispetti, così insostituibile e indispensabile per il tempo libero. Mise d’ordinanza per rapper ed esponenti dello street-style, viene indossata con disinvoltura anche da tutti gli altri ed è sempre più amata dalle star, non solo del mondo dello sport. Che l’hanno così sdoganata un po’ per tutte le occasioni, sul palco e sotto i riflettori…