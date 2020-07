Uomo, dai jeans alle camicie: cosa mettere in valigia (e come)

La cosa importante non è semplicemente piegare. È saper piegare bene . Quella essenziale? Arrotolare. La chiave di successo di una valigia per le vacanze sta tutta nella riuscita degli abiti. Che vuol dire poterli tirare fuori e indossarli senza dover passare per forza dal ferro da stiro (soprattutto in estate). Anche i tessuti scelti giocano il loro ruolo essenziale: vediamo allora a cosa prestare particolare attenzione in vista anche solo di un weekend e brevi trasferte fuori casa…

LESS IS MORE - Né pochi, né troppi ma senza dubbio ‘meno è meglio’. I capi scelti da portare con sé in vacanza devono essere giusti, calibrati alla tipologia e allo stile proprio e dell’ambiente che si va a frequentare. Non troppo formali, né troppo sportivi. Le parole d’ordine sono praticità ma, soprattutto, versatilità, che vuol dire poter abbinare facilmente i vari pezzi tra loro e creare tanti look diversi. Ben vengano, dunque, quelli basic e i colori neutri. Perfette le camicie, da abbinare con pantaloni chino e jeans, per avere outfit casual e adatti un po’ a tutte le evenienze. Non dimenticate, ad ogni modo, di prevedere anche un abito (perfetti quelli leggeri, in lino), per le serate più eleganti (o romantiche).



L’ARTE DEL ROTOLINO PERFETTO - Veniamo, a questo punto, a come disporre i vestiti in valigia. Le camicie vanno abbottonate e ripiegate facendo attenzione a mantenere la forma del collo e la piega dei polsini. Le giacche rivoltate, con una spallina dentro l’altra, e poi piegate nel senso orizzontale, con la fodera quindi rivolta all’esterno. Ottimi i jeans che, essendo più resistenti, non necessitano per forza del ferro da stiro. In valigia vanno posizionati per primi, disposti sul fondo, insieme agli altri capi che non temono sgualciture. Infine, last but non least, attenzione a come piegate: meglio arrotolare i capi, soprattutto bermuda e t-shirt, così da evitare si stropiccino. Altro dettaglio fondamentale: una volta a destinazione, disfare subito la valigia e appendere giacche, camicie e abiti alle grucce. Così che possano riprendere forma.