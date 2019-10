Uomo, amatissimo denim: i jeans da avere assolutamente quest’autunno

In chiarissima tinta denim o nelle tonalità più scure. Non c’è praticamente guardaroba che non contempli i jeans. Amatissimi soprattutto dagli uomini, perché sono facili da portare, versatili, adatti a ogni occasione ed è praticamente impossibile sbagliare abbinamento. Irrinunciabili, sempre presenti anche sulle passerelle di ogni stagione. Questo autunno, in particolare, vede in forte ascesa la variante bootcut, il cui taglio riprende quello classico anni Settanta, con gli orli larghi ma meno ampi e più sobri. Sempre molto amati anche gli skinny (ma non troppo), i regular e gli oversize. L’importante, del resto, è il fitting, la perfetta vestibilità…