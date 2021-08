Uomo, vacanze in barca: gli accessori da portare assolutamente

In barca a vela, motoscafo o catamarano. Il trend della vacanza da trascorrere in mare sta vivendo una fase di ascesa. Favorita dalle offerte di operatori, che consentono di non spendere troppo , dalla possibilità di avere uno skipper a bordo, così da risolvere la questione della guida, e dall’organizzazione a piccoli gruppi, in linea con le precauzioni anti-Covid. Per i preparativi, vediamo allora qualche dritta che potrebbe tornare utile per ridurre il bagaglio davvero all’essenziale .

LO STRETTO NECESSARIO - Valigia o trolley? Sicuramente borsone: legno e rivestimenti della barca sono delicati, ragione per cui a bordo si sta scalzi. Si sta anche, prevalentemente, in costume da bagno, cosa che consente di ridurre altra tipologia di abbigliamento allo stretto necessario. È bene, ad ogni modo, portare con sé un golfino, una giacca impermeabile antivento e un pile, per la sera quando le temperature scendono o in caso di vento. Sì ad un paio di teli leggeri e in microfibra, sottili e tecnici: una volta bagnati, asciugano in un lampo (ricordatevi di qualche molletta da bucato, così da poterli anche stendere a sventolare).



ALTRI “MUST HAVE” - Strategiche, poi, le buste impermeabili, per proteggere dall’acqua e dagli schizzi telefono, carte, documenti e oggetti delicati. Essendo sempre bene risparmiare energia elettrica a bordo, per ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero tornare utilissimi i caricabatterie solari o i più economici modelli portatili (powerbank), questi da ricaricare prima di partire. Infine, last but not least, attenzione anche all’ambiente: in genere, l’acqua che si usa a bordo finisce direttamente in mare. Ragione per cui è bene prestare attenzione alla scelta di saponi e altri prodotti naturali e biodegradabili, per inquinare il meno possibile.