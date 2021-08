Uomo, viaggi in moto: come organizzare gli spazi e gestire i bagagli

COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE - Attenzione agli ingombri e al peso: viaggiare con un bagaglio troppo pesante va evitato sempre, anche perché rischia di sbilanciare il mezzo. Le moto maxi enduro e tourer sono in genere dotate di bauletti e valigie, stagne e con chiusura a chiave. I maxi scooter hanno, tra i punti di forza, la capienza del vano sotto la sella e il bauletto posteriore. Sempre possibile, ovviamente, aggiungere delle borse in più, da posizionare tra scudo e sella, nel tunnel centrale. Con le naked e le super sportive si può ricorrere ai modelli morbidi. Vale sempre la regola di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sul peso suggerite dal costruttore. Meticolosa e massima cura va riservata anche alle cinghie che ancorano il tutto alla moto. Un accessorio indispensabile è pure il “ragno” ferma-bagagli.



QUESTIONE DI ORGANIZZAZIONE - Pensando, ora, a come organizzare gli spazi interni, una buona tecnica per ridurre gli ingombri e sfruttare al massimo la capienza potrebbe essere quella di arrotolare l’abbigliamento. Bene anche far uso di sacchetti per il sottovuoto. I capi ideali per viaggiare sono in tessuto tecnico e traspirante, come quelli che si usano per fare sport. Va calcolato un cambio di biancheria e di t-shirt per ogni giornata in sella. Non vanno mai dimenticate nemmeno una felpa e un pile per la sera o per far fronte a cali di temperatura. Sì anche ai sottoguanti leggeri e allo scaldacollo tubolare in cotone, valido pure per coprire eventualmente la testa una volta tolto il casco. Indispensabile, poi, oltre al beauty case anche un piccolo kit di pronto soccorso, a cui aggiungere una pomata per le punture da insetti.