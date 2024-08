Uomini al mare: il beachwear del "tipo da spiaggia" perfetto

Si distinguono sempre per la varietà di stili e design le proposte per il mare di Intimissimi Uomo. La collezione 2024 vede quattro modelli di costumi – boxer, parigamba, slip e boxer corti – disponibili in tutte le taglie, dalla S alla XXL. I boxer mare presentano diverse caratteristiche tecniche e funzionali, che assicurano una vestibilità perfetta: tre tasche (di cui una con chiusura a velcro per riporre piccoli oggetti), una coulisse elastica regolabile in vita, tessuto tecnico ad asciugatura rapida, un morbido slip interno in microfibra e uno spacco laterale. Vediamo allora, più nel dettaglio, ciascuna linea.



Collezione mare 2024: tutte le proposte maschili - I costumi “Ricamati” presentano dettagli ricercati e finiture di alta qualità, ideali per chi cerca un tocco di eleganza anche al mare. La famiglia "Majolica e Paisley" si ispira a motivi tradizionali, con pattern intricati e colorati che richiamano l'arte della ceramica mediterranea. I più audaci potrebbero apprezzare le "Maxi Stampe", con disegni grandi e vivaci che catturano l'attenzione, ideali per i party o i festival estivi. Immancabili anche i tessuti "Sfumati e Washed" caratterizzati da tonalità delavate per un look rilassato e alla moda, adatti alle passeggiate e agli aperitivi lungomare.