Moda uomo: come vestire eleganti e comodi senza soffrire il caldo

Il lino, con la sua leggerezza e freschezza, è sinonimo di eleganza e comfort. Versatile e contemporaneo, le nuove proposte uomo per la stagione estiva esaltano al massimo le caratteristiche di questa fibra naturale, rendendola protagonista indiscussa del guardaroba maschile.



I "must have" irrinunciabili: le t-shirt - È stato studiato per garantire un comfort superiore e una perfetta vestibilità, ogni capo della collezione lino di Intimissimi Uomo. Le t-shirt, "must have" assoluto dell'estate, sono state completamente rivisitate: lo scollo, più aderente e resistente, insieme al colletto strutturato con costina in lino, conferiscono un tocco di raffinatezza a ogni outfit. Sono disponibili in tre nuove varianti colore: verde costa, denim e rosso mattone.



Le camicie, altro capo immancabile Altro capo fondamentale per ogni guardaroba sono le camicie. Quelle proposte a maniche corte, dal marchio del Gruppo Oniverse dedicato all'uomo, si pongono come soluzione ideale per look freschi e curati, dalla giornata in ufficio ai momenti di relax in spiaggia. Insostituibili anche le versioni con maniche lunghe e colletto classico, disponibili in più di tredici colori, tra cui i nuovi giallo, marrone, rosso mattone e verde fumo. Per gli amanti dei look più casual, è disponibile anche la variante con scollo alla coreana.



Comfort e vestibilità all'insegna dello stile A completare questa nuova collezione sono due giacche leggere in lino e cotone e i pantaloni. Quelli lunghi sono disponibili con chiusura con bottone e zip o con la coulisse regolabile in vita e passanti per la cintura. Perfetti per affrontare le giornate più calde i modelli corti, realizzati con tessuti leggeri e traspiranti.