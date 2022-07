Uomini e workout, allenarsi al mare: 5 esercizi da fare in spiaggia

Questi cinque esercizi possono essere svolti con estrema facilità : a corpo libero, ne sfruttano infatti semplicemente il peso e non implicano l’uso di alcun attrezzo . Si eseguono, per ciascuno, quattro serie da 15 ripetizioni (e un recupero di 15 secondi tra una serie e l’altra). La raccomandazione, ovviamente, è quella di eseguire sempre il riscaldamento iniziale e lo stretching finale . Vediamo, allora, quali sono e come svolgerli.

Beachwear: perfetto anche per allenarsi in spiaggia, questo modello di costume da bagno di C.P. Company

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Beachwear: perfetto anche per allenarsi in spiaggia, questo modello di costume da bagno di Red

Chi ha detto che in vacanza non ci si può allenare?

Beachwear: perfetto anche per allenarsi in spiaggia, questo modello di costume da bagno di C.P. Company

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Allenarsi al mare: come prendersi cura della propria forma fisica anche in vacanza

Beachwear: perfetto anche per allenarsi in spiaggia, questo modello di costume da bagno di Red

Chi ha detto che in vacanza non ci si può allenare?

FLESSIONI CON SALTO

si salta

in alto (più che si può)

– Si parte dalla posizione eretta, mani ai fianchi, un piede in avanti e uno indietro a circa un metro di distanza. Flettendo le gambe, si scende fino ad avere la coscia della gamba anteriore parallela al suolo. Da qui,e si inverte la posizione delle gambe e si scende nella posizione iniziale. Ripetere il movimento con l’altra gamba.





SALTI LATERALI SULLA SABBIA

senza interruzioni

– Posizionando un asciugamano ripiegato o una piccola borsa sulla sabbia, si effettuano dei salti laterali con i piedi uniti, da una parte all’altra,. La posizione iniziale li vede paralleli, a circa 20 centimetri di distanza tra loro.





SQUAT A UNA GAMBA SULLA SABBIA

il più possibile

CORSA A GINOCCHIA ALTE IN ACQUA

al massimo della velocità

– In piedi, gambe divaricate e busto eretto, si solleva una gamba portandola in avanti e flettendola verso il busto. Da qui, si piega l’altra e si scende lentamente,. Ci si ferma due-tre secondi, poi si risale. In caso di necessità, per avere maggiore stabilità si può trovare un appoggio (potrebbe essere, ad esempio, una sdraio).– Posizione eretta, mani sui fianchi, piedi uniti, si entra in acqua fino alla vita. Le ginocchia vanno sollevate più in alto possibile ee dell’intensità.





SCATTI IN ACQUA

la gamba più forte

– Infine, last but not least, un altro esercizio facile da svolgere in acqua: si entra fino alla cintura, si inclina il busto e si porta in avanti. Da qui, si effettua uno scatto, sempre alla massima velocità e intensità. Ci si ferma pochi secondi e si ripete.