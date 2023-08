Uncinetto e ricami: la moda sostenibile con il cuore in Emilia

Tradizioni antiche e tecniche all'avanguardia per promuovere la sostenibilità. Ha il cuore in Emilia una collezione speciale, nata dalla collaborazione tra uno dei più luminosi astri in ascesa della moda italiana, di origini bolognesi, e una realtà industriale solida e strutturata, profondamente radicata in un territorio ricco di tradizione manifatturiera com'è quello di Carpi, nel Modenese.



Creazioni all'uncinetto e ricami lievi, con un gusto per le piccole cose quotidiane, dal tocco romantico e semplice, quasi infantile. La collaborazione tra Marco Rambaldi e Twinset è avvenuta in maniera naturale, davanti a macchine per la maglieria ultramoderne e a fogli di carta pieni di disegni fatti a mano, con l’idea di coniugare storie antiche con un linguaggio contemporaneo. Ad accomunarli, oltre alla geografia, c'è anche infatti la condivisione profonda di valori come la ricerca creativa, il rispetto delle tradizioni artigianali e la sostenibilità.



Il tema di questa collezione speciale parte dalle mani sapienti delle contadine emiliane, che stampavano a mano le tovaglie della festa con tradizionali blocchi di legno, usando colori naturali e rappresentando uva e viti, parti fondamentali del ciclo produttivo della vita di campagna. Una capsule collection fatta di pezzi singoli, componibili e scomponibili.



Per le maglie, Marco Rambaldi ha usato l’esclusivo filato Treeblend, di proprietà di Twinset. Non è semplicemente riciclato ma creato appositamente, riutilizzando gli scarti di lavorazione delle tessiture della stessa azienda e adeguando poi tutto il processo produttivo a rigidi processi di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di CO2. E non è tutto: la visione sostenibile è ancora più profonda.



Attraverso l’uso di macchine Shima di ultima generazione, che producono integralmente il capo, si evitano inoltre sprechi e cicli di lavorazioni successive, mentre il lavaggio viene effettuato con speciali washing balls che utilizzano solo saponi naturali e riducono del 70% l’uso di acqua e dell’85% quello di energia elettrica. Anche sul segmento dell’asciugatura c’è un intervento sostanziale: non avviene dentro asciugatrici industriali ma in piano, anche in questo caso portando ad un notevole risparmio di energia e di emissioni.



Merita, infine, un cenno particolare il packaging delle maglie in Treeblend, tutto in carta o cartone riciclati. Così come la vendita ai reseller e ai monomarca Twinset, che avviene attraverso campioni virtuali modellati in 3D, evitando così la realizzazione e spedizione di prodotti fisici.