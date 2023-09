Tumore al seno: al via le visite gratuite per la diagnosi precoce

Con l'arrivo del mese di settembre, si rinnova l'appuntamento con il Tour Rosa per la Salute delle Donne, il progetto itinerante che, in collaborazione con la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, riesce a offrire esami diagnostici interamente gratuiti. Di seguito tutte le date, le tappe e come prenotare lo screening .



Il tumore al seno, tra le malattie che minacciano la salute femminile in Italia, rappresenta un rischio tra i più concreti, perché con oltre 56mila nuovi casi all'anno, risulta essere tra le neoplasie più frequenti. Per il terzo anno consecutivo McArthurGlen Group, con la sua iniziativa Tour Rosa per la Salute delle Donne, rinnova l’impegno in favore della prevenzione ospitando la Carovana della Prevenzione. Dal 5 al 21 settembre, le unità mobili di Komen Italia gireranno infatti i Designer Outlet McArthurGlen di Castel Romano, Noventa di Piave, Barberino, Serravalle e La Reggia, offrendo prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce.



L'INIZIATIVA - Le procedure verranno effettuate da medici e radiologi specializzati attraverso l’utilizzo di strumentazioni medicali all’avanguardia. Gli screening gratuiti previsti nel corso della Carovana della Prevenzione sono 650, accessibili solo su prenotazione e grazie all’ausilio delle Unità Mobili Komen Italia. Di seguito, le modalità per partecipare e le tappe del Tour Rosa.



COME PRENOTARE LO SCREENING - La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. Per iscriversi, è necessario compilare un form online attivo una decina di giorni prima di ogni tappa e disponibile attraverso i canali social dei cinque centri McArthurGlen e Pinko. Anche la casa di moda di Fidenza rinnova, infatti, la sua adesione al progetto e il suo impegno, realizzando una t-shirt speciale in edizione limitata, disponibile a fronte di un'offerta minima presso la Carovana della Prevenzione durante il Tour Rosa. Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività di Komen Italia.



DATE E TAPPE - Il Tour Rosa e la Carovana della Prevenzione saranno presenti presso i Designer Outlet McArthurGlen di Castel Romano (Roma) il 5, 6 e 7 settembre; Noventa di Piave (Venezia), l'11, 12 e 13 settembre; Barberino (Firenze), il 13 e 14 settembre; Serravalle (Alessandria), il 18, 19 e 20 settembre; La Reggia (Caserta), il 20 e 21 settembre.



Nella foto, Laura Torrisi, madrina di questa edizione dell'iniziativa. L'attrice parteciperà alla prima tappa del "Tour Rosa per la Salute delle Donne" in programma il 5 settembre a Castel Romano