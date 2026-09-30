I 100 anni del tubino nero: l'abito che sta bene a tutte tra moda e mito

Femminile, pratico e democratico. Il segreto del suo successo sta nella semplicità: forme essenziali, linee pulite, allure impeccabile. È stata Gabrielle Chanel a creare nel 1926 la petite robe noire - o little black dress -, vale a dire il tubino nero. Lo avrebbe indossato lei per prima - creando scandalo, perché lasciava scoperte le gambe - ai funerali di Étienne de Balsan, suo primo finanziatore e con cui aveva intrecciato una relazione. "Ho imposto il nero. È ancora un successo oggi, perché il nero cancella tutto il resto intorno", è una delle sue frasi passate alla storia.