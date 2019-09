Torna la Milano Fashion Week: come fare per assistere alle sfilate

COME ASSISTERE ALLE SFILATE – Fino a lunedì 9 settembre, tutti gli appassionati possono partecipare all’iniziativa social #MFWreporter. Promossa anche questa volta dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, mette in palio la possibilità di diventare reporter per una giornata di Milano Moda Donna, raccontando presentazioni ed eventi sui canali social e online ufficiali. Chiunque può assistere alle sfilate anche collegandosi alla piattaforma benefica di CharityStars, per aggiudicarsi due inviti in prima fila per alcuni dei più importanti fashion show: da Versace a Salvatore Ferragamo, da Moschino e Alberta Ferretti fino a Missoni, Blumarine, Emporio Armani e tanti altri. L'obiettivo è raccogliere fondi per diverse associazioni, da Made in Carcere, cooperativa sociale che produce e vende manufatti confezionati da detenute, alla onlus The Children for Peace, fino ai progetti del CNMI Fashion Trust.