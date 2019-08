Moda donna, alla scoperta dei trend d’autunno: il fascino della rosa

È il fiore romantico per antonomasia, quello che viene più di tutti associato all’amore e alla seduzione e che da sempre ispira poeti e scrittori. “Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa”, ha scritto Gertrude Stein e forse non si è mai del tutto arrivati a cogliere fino in fondo l’essenza del fascino e del potere evocativo di questo prodigio della natura. Gli stilisti lo celebrano sulle passerelle della prossima stagione, riprendendolo nelle stampe, nelle applicazioni e duplicandolo all’infinito. Sarà perciò molto presente nella moda d’autunno di questo 2019. “Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose”, cantava negli anni Sessanta Bruno Martino e poi una lunga serie di interpreti di ‘Estate’, grande classico della canzone italiana. Ecco allora qualche look a cui ispirarsi…