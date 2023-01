Sfilate, Giorgio Armani Privé: abiti gioiosi per momenti speciali

In passerella a Parigi la linea Haute Couture per la prossima primavera estate. Tutto è prezioso, tutto brilla e sembra danzare

Giorgio Armani ha stupito Parigi con una collezione gioiosa, di "abiti speciali per occasioni speciali ". In passerella, le creazioni della sua linea Haute Couture Privé per la prossima primavera estate raccontano un ballo immaginario . Lo splendore della luce, moltiplicata da ricami straordinari, rimanda agli interni di un palazzo rococò veneziano.

In Giorgio Armani Privé tutto è prezioso. "L'alta moda è un sogno e tale deve restare", ha spiegato lo stesso stilista. Brilla tutta la collezione, sembra danzare. I colori vibrano delicati, come rifratti da un prisma. Piccole giacche gioiello, gonne lunghe e pantaloni fluidi, silhouette seducenti. Geometrie rosa peonia, turchese, verde smeraldo, blu royal. Colpiscono anche i motivi a losanghe, che richiamano Arlecchino, e le piccole gorgiere a incorniciare il viso. Come in un Carnevale delicato e suggestivo, dove gli abiti sembrano usciti da un quadro per diventare reali.