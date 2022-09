Sfilate, riecco Benetton: la moda democratica per tutti i giorni

Riparte dal prodotto il nuovo direttore creativo di Benetton Andrea Incontri, che per la primavera estate 2023 ha disegnato una collezione per riavvicinare il brand che ha fatto la storia del made in Italy al suo consumatore.

UNA MODA POPOLARE E ACCESSIBILE

direttamente in negozio

ricucire un rapporto, riavvicinare

normalità

prezzi basici

pere, mele e ciliegie

– Ed è così che le nuove proposte per i prossimi caldi, per lui e per lei, sono state presentate nell’ambito della Milano Fashion Week, nel flagship store di Corso Buenos Aires, oggetto di un recente restyling. I modelli hanno sfilato sotto lo sguardo incuriosito anche dei passanti, che li hanno osservati dalle vetrine. E il senso è proprio questo:. In questo nuovo capitolo, "lo show in store – ha spiegato lo stesso Incontri - è un manifesto per raccontare come si può evolvere con una nuova storia. Non c’è nulla di più interessante della". In passerella capi vestibili e dai. Motivo ricorrente nelle fantasie,il cibo: completi di maglia cardigan-top-culotte con, bermuda abbinati e camicie stampate, chemisier a righe o a motivi pop.