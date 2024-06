Moda, sfilata show a Venezia: la Via della Seta secondo Max Mara

Un insediamento sorto in una laguna nel nord Italia già in epoca romana è poi diventato una delle città più magiche al mondo, anche grazie ad astuti e ambiziosi mercanti medievali. Sembra che ogni scrittore mai esistito abbia provato a descriverne bellezza e fascino. “C’è qualcosa di così diverso in Venezia, da ogni altro luogo nel mondo, che si lasciano una volta per tutte le consuete abitudini e le visioni quotidiane per entrare in un giardino incantato”, scrisse Mary Shelley. Tra i mercanti medievali, il più illustre fu Marco Polo, un uomo dalla mente aperta, curioso e tollerante: qualcuno ha addirittura suggerito fosse un precursore del femminismo. Il diario di viaggio che scrisse nel XIII secolo, Il Milione, descrive senza giudizio alcuno le donne e le ragazze tartare che cavalcavano alla maniera degli uomini e le meraviglie dell’Isola delle Femmine, in India, dove gli uomini potevano fare loro visita per soli tre mesi all’anno. Personaggi come lui le lasciavano sole al comando quando erano impegnati in missioni commerciali che duravano anni: motivo per cui le donne a Venezia erano più privilegiate e potenti che in qualsiasi altro luogo. Ragione per cui la Serenissima è infatti spesso rappresentata come una donna che incarna giustizia, armonia, potere, progresso, lealtà e grazia.