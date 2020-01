Scarpe uomo e boots: in città o sulla neve, quali indossare adesso Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 23 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Stando alla tradizione, dovrebbero essere questi i più freddi dell'inverno, i 'giorni della merla', gli ultimi del mese di gennaio. In vista dell'abbassamento delle temperature, della cosiddetta 'sciabolata artica', e in previsione dell'arrivo della neve o della settimana bianca, ecco alcuni dei modelli di scarpe da uomo più indicati per questo periodo. Caldi, dalle suole rinforzate, adatti alle intemperie. Dalle amatissime sneakers in versione più 'robusta' ai boots, agli scarponcini: ecco quali desiderare o quelli a cui ispirarsi...