Moda, sarte all'opera: a Milano capi personalizzati già in negozio

Per celebrare i suoi 75 anni di qualità e tradizione sartoriale, un noto brand del made in Italy dedica ai suoi clienti un servizio speciale

È quello che organizza nel suo store Herno, eccellenza del made in Italy, che in occasione dei suoi 75 anni offre ai propri clienti un servizio di personalizzazione dei capi acquistati.

Object Particolare Milano. Borse Made in Italy per donne autentiche e speciali



Attenzione ai dettagli, ricerca dei tessuti più nobili e passione per le lavorazioni pregiate: sono questi i principi che hanno portato il brand negli anni a distinguersi per lo stile e l’eleganza delle sue collezioni. Il servizio di personalizzazione, offerto da Herno ai propri clienti direttamente in store in occasione di questo suo compleanno speciale, è anche un'occasione per poter ammirare le sarte all'opera e vedere dal vivo la cura e la maestria con cui vengono lavorati tessuti e creati capi.



Grazie, infatti, alla presenza delle esperte sarte di Herno, gli amanti del brand possono così far personalizzare i capi acquistati con l'incisione su una targhetta delle proprie iniziali. Un particolare discreto, ma elegante e sofisticato, pensato non solo per impreziosire ma anche per regalare ai clienti un pezzo unico e inimitabile. Un elogio alla sartorialità, a un sapere prezioso tramandato nel tempo che oggi si traduce in abiti dall’eleganza gentile, realizzati per i cultori del bello e del vestire bene.