Moda, torna l'eleganza gentile: i look adatti a ogni situazione

Le proposte per la primavera estate 2024 di un brand che da 75 anni è simbolo del made in Italy, dell'alta qualità, della sostenibilità

È in atto un ritorno all'eleganza gentile , al buon gusto che si esprime anche attraverso il vestire bene. È questa la linea che si sta delineando in maniera sempre più netta e da sempre uno dei capisaldi di un brand che da 75 anni fa dell' alta qualità , dell'estetica senza tempo, della performance tecnologica e della sostenibilità i suoi elementi caratterizzanti.

Moda, Benetton SS24: "Be On", i look più belli dalla sfilata



La moda made in Italy di Herno esprime da sempre un'innata educazione all'eleganza. Per la primavera estate 2024, il brand del lago Maggiore propone un guardaroba in versione completa. Accanto al capospalla, sempre fulcro del marchio, sono stati inseriti gonne, pantaloni, bermuda, abiti, tute e salopette, top, maglie, camicie e t-shirt. A completare il tutto, si aggiungono anche scarpe, sandali, cappelli e foulard. I capi più "active" sono definiti dai vari nylon, da quello ultralight a quello super opaco. Il cotone è invece dedicato al mondo della pioggia nella sua versione più classica e nelle varianti sangallo o in tweed. In neoprene sono stati realizzati capi dell'etichetta Herno First-Act, ossia quelli con certificazione PEF (Product Enviromental Footprint).



I capi più prestigiosi della collezione per la prossima bella stagione sono in lino, seta, lana e cashmere double. Giallo, azzurro, acquamarina: i toni pastello sono i protagonisti della palette colore. Indispensabili i neutri: bianco, nero, grigio perla e cammello.



Pitti Uomo 104, l'intervista di TGCOM24 a Claudio Marenzi, Presidente di Herno