23 febbraio 2023 00:00

Fashion Week, Herno: anteprima collezione donna AI 2023-24

Una forte e dichiarata volontà di evolvere. Herno presenta alla Fashion Week di Milano le sue proposte per l'autunno inverno 2023-2024, che raccontano l'inizio di una nuova rappresentazione del brand. A 75 anni dalla sua fondazione e da sempre tra le eccellenze del "made in Italy", la qualità resta a livelli molto alti e la collezione è ora completa. Elementi ricorrenti sono la cappa Gloss, il trench imbottito ma in versione over, la mantella e i cappotti dal richiamo sartoriale, il piumino Monogram, i maxi gilet e i piumini in nylon mat. E poi maglie morbide, pantaloni in lana stretch e il piumino ultralight, utilizzato anche per le gonne, maxi e mini.