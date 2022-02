Sanremo 2022 e idee di look: come indossare i pantaloni di pelle

UN PEZZO “CULT” - Neri danno quell'allure rock che piace sempre e seduce. In pelle, similpelle o ecopelle: c'è un mondo dietro, meglio preferirli nelle varianti sostenibili e veg, più rispettose dell'ambiente e degli animali. Si portano bene con gli anfibi, i boots e le sneakers, pullover e camicie. Segnano molto, per cui meglio se non troppo attillati. Sono indicati per i fisici piuttosto asciutti e atletici, gambe lunghe e non troppo muscolose.