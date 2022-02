Sanremo 2022, gli abiti da favola: come sono nati e chi li indossa

ECCELLENZA MADE IN ITALY - Personalizzati per l’occasione, si tratta di quattro modelli di abiti continuativi, disponibili in tutti gli atelier del marchio. Frutto dell’amore per il fatto a mano, esaltano la femminilità delle diciotto componenti dell’orchestra del Festival di Sanremo. Per le coriste, Atelier Emé ha proposto il modello Azzurra, un robe de mariée regale e fiabesco composto da un corpetto sensuale interamente doppiato di tulle con profondo scollo a V e applicazioni ton-sur ton, su ampia gonna in organza di seta leggera, mossa da drappeggi. In particolare, un modello personalizzato con maniche lunghe è stato realizzato per una delle coriste. Per le musiciste, la proposta del brand vede un corpino nero da indossare su due diversi modelli di gonna: una maxi, in organza di pura seta con sottogonna di crine e cintura di cady dall’elegante effetto glossy, oppure la long jupe sartoriale in raso di seta con delicate pieghe e tasche. Infine, una proposta personalizzata anche per la tastierista, che vede abbinati al corpino morbidi pantaloni palazzo in crêpe couture fluida, con pinces e cintura asimmetrica a fiocco.