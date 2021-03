Sanremo 2021, tutti i segreti degli abiti da sera delle musiciste

Sanremo 2021: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 1 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 2 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 3 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 4 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 5 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 6 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: gli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 7 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: il bozzetto di una creazione di Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 8 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: il bozzetto di una creazione di Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 9 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste indossato da una modella Ufficio stampa 10 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste indossato da una modella Ufficio stampa 11 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste indossato da una modella Ufficio stampa 12 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste indossato da una modella Ufficio stampa 13 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 14 di 15 Sanremo 2021 | “Sinfonia in blu”: uno degli abiti creati da Atelier Emé per le musiciste Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

È il blu il colore dell’eleganza ricercata, da riservare alle occasioni speciali. Sono capi unici e preziosi quelli indossati dalle musiciste dell’orchestra di Sanremo 2021. Abiti da sera importanti, eccellenze del made in Italy, per valorizzare il loro talento e la loro arte, tanto più in un momento così delicato come questo che stiamo vivendo e in un’edizione del Festival resa a suo modo unica per gli effetti della pandemia. Cinque creazioni esclusive, tutte concepite e realizzate da Atelier Emé, con un significato speciale…