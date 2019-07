Sandali, mocassini e sneakers: scarpe per lui da portare in vacanza

Le sneakers, ormai si sa, si confermano sempre una certezza. Casual, sportive, comunque versatili: stanno (sempre) bene con tutto, riuscendo ad alleggerire anche gli outfit più formali ed eleganti. Sono sempre loro le calzature più amate dagli uomini, da mettere assolutamente in valigia. Eppure anche il mocassino d’estate ha il suo perché e sta gradualmente vivendo una vera e propria riscoperta: disimpegna il look, è perfetto in vacanza, molto comodo da indossare anche in città. I beniamini, quando fa caldo, restano poi i sandali, anche se non tutti li indossano con disinvoltura. Ecco allora qualche suggerimento tra le proposte viste in passerella. Tenendo sempre a mente che le scarpe sono dettagli importanti e rivelatori, più di quanto siamo soliti pensare…