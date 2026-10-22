Reggiseno, 10 segnali per capire se stai indossando quello giusto

Dalla collezione Fashion Corsetry autunno 2026 di Intimissimi © Ufficio stampa
Come deve essere il reggiseno giusto?
Il modello perfetto è quello che si adatta alla fisicità di ogni donna, che valorizza le forme e la sua femminilità, senza dover rinunciare al sostegno e al massimo comfort. Vediamo, allora, come sceglierlo a seconda delle diverse esigenze e a cosa prestare attenzione per individuare il più indicato.
Come scegliere il reggiseno giusto
Per chi cerca un sostegno naturale e confortevole, il tipo a balconcino, più o meno imbottito e morbido, offre un supporto ottimale per ogni taglia. Per un effetto super volume e una scollatura accentuata, si può optare per un push-up senza ferretto. Valide, tra le opzioni, anche le proposte a triangolo, dal design pensato per scollature profonde. Il reggiseno giusto deve, innanzitutto, garantire il giusto sostegno, non stringere troppo, non risultare scomodo. Ecco, allora, i dieci segnali che indicano quando non è adatto alla propria fisicità.
1. La parte posteriore si sposta verso l'alto
Se la fascia posteriore tende a scivolare verso l'alto, spesso significa che la taglia è troppo ampia. Dopotutto, è proprio la fascia a offrire la maggior parte del sostegno.
2. Le spalline lasciano segni sulle spalle
Se le spalline provocano fastidio solitamente accade perché compensano una carenza di sostegno altrove. Il loro ruolo è infatti quello di offrire un supporto, non di sostenere tutto il peso.
3. Il seno fuoriesce
Una coppa troppo piccola non valorizza le forme ma le comprime. Il risultato è un antiestetico e scomodo effetto di "fuoriuscita" dalla parte superiore o dai lati.
4. Nella coppa rimangono spazi vuoti o si formano pieghe
Al contrario, una forma troppo grande non svolge la sua funzione. Il seno dovrebbe riempirla in modo naturale, senza eccessi, né spazi vuoti.
5. I ferretti fanno male
Se posizionati correttamente, i ferretti dovrebbero circondare il seno senza mai premere sulla pelle o, peggio, causare dolore.
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Dalla collezione Fashion Corsetry autunno 2026 di Intimissimi
6. Si passa l’intera giornata a sistemarlo
Un reggiseno della taglia giusta dovrebbe risultare quasi impercettibile. Viceversa, se si sposta, scivola o si attorciglia, probabilmente non è adatto alla forma del proprio corpo.
7. Non si vede l'ora di toglierlo appena arrivate a casa
La comodità non dovrebbe essere un premio a fine giornata: il modello giusto è quello che sostiene dal mattino alla sera.
8. Altera la silhouette sotto i vestiti
Segni evidenti, pieghe visibili, seno posizionato male: l’intimo giusto abbraccia e valorizza le forme rimanendo discreto.
9. L’eterno dilemma tra comfort e sostegno
Quando si sacrifica l'uno a favore dell'altro, significa che non è il modello giusto: il reggiseno ideale offre entrambi, senza compromessi.
10. Quando lo si indossa, non ci si sente davvero se stesse
Al di là degli aspetti tecnici, il reggiseno giusto regala un’immediata sensazione di equilibrio, sicurezza e leggerezza.