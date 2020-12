Regali Natale 2020: dai migliori smartphone alle cuffie wireless

Utili, funzionali, assolutamente indispensabili. In cima alla lista dei regali più desiderati per Natale ci sono sempre loro, gli smartphone . Quest'anno seguiti dalle cuffie wireless e dagli altri dispositivi elettronici di ultima generazione. Dalle funzionalità sempre più avanzate e intelligenti al design innovativo e sofisticato, ecco come orientarsi nella scelta e su cosa puntare.

I TOP DI GAMMA - Gli smartphone top di gamma offrono connettività ultra-veloce, sicura e stabile (anche in aree affollate), triple fotocamere di livello professionale capaci di catturare istantaneamente immagini perfette, anche in condizioni di scarsa luminosità e in movimento. Dal design accurato e batteria a lunga durata, offrono anche prestazioni di chiamata eccellenti. Come le cuffie e gli auricolari wireless, ovvero senza fili. Questi dispositivi di ultimissima generazione assicurano qualità del suono ad alta risoluzione di frequenza, una purezza sonora senza eguali, la possibilità di rimanere sempre connessi. In particolare, puntano molto sull'annullamento e sulla "cancellazione dinamica e intelligente" del rumore e di qualsiasi tipo di disturbo.