Natale 2020, speciale bellezza: idee regalo beauty per tutte le tasche

Natale 2020, speciale cofanetti: idee regalo beauty per tutte le tasche Dior – Holiday Collection 2020, Diorific Golden Nights Dior – Holiday Collection 2020, 5 Couleurs Couture Golden Nights Dior – Holiday Collection 2020, Collezione Rouge Dior Couture Estée Lauder - Blockbuster edizione 2020: una garanzia di successo per le amanti del makeup GHD – Deluxe Gift Set: asciugacapelli professionale ghd helios™, styler ghd gold® e ghd platinum+, che riconosce i bisogni dei capelli e adatta la potenza per garantire risultati personalizzati La Mer - The Soothing Hydration Collection, uno dei trattamenti più amati. Restituisce idratazione alla pelle. Include The Eye Concentrate 5ml, The Concentrate 15ml, Lip Balm 9g e Crème de la Mer 30ml L'Oréal Paris – Ribelle à Paris, Color Riche: il cofanetto dedicato all'iconico rossetto satin dalla formula ancora più nutriente e dal colore perfetto a lunga durata OLAZ Regenerist nella Red pochette Xmas: ideale per concedersi un momento dedicato a se stesse o da regalare alle persone più amate Somatoline Cosmetic – Cofanetto viso: all'interno Lift Effect Plus Crema Antietà Globale e Lift Effect Plus Occhi e Labbra Antietà Globale. Un trattamento pensato per la bellezza delle pelli mature Somatoline Cosmetic – Programma Rassodante Corpo Lift Effect, trattamento antietà per il corpo dalla texture in crema morbida, e Rassodante Seno Lift Effect, specifico e ad effetto lift up (ideale anche durante e dopo l'allattamento) Da Giuliani il cofanetto Bioscalin BiomActive, che contiene Bioscalin BiomActive Shampoo Everyday Prebiotico e Bioscalin BiomActive Balsamo Prebiotico Rigenerante. Per il benessere del microbioma del cuoio capelluto

Prendersi cura di sé, concedersi del tempo, coccolarsi, riscoprire spazi da dedicarsi. Soprattutto in vista di un Natale “diverso” come quello che ci apprestiamo a vivere. La lista dei desideri per quella che resta la festa più sentita dell’anno comprende i tanto attesi cofanetti beauty, sempre molto apprezzati dalle donne. Dai trattamenti specifici per il corpo e i capelli allo styling, dai prodotti per la pelle del viso al make up, ecco una selezione di proposte tra le idee regalo da cercare in profumeria o da ordinare online, comodamente da casa. E pensate per tutte le tasche…