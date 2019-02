Prada, potere e romanticismo dark: anatomia di una storia d’amore

La sfilata ha un titolo, si chiama ‘Anatomy of romance’. Letteralmente, ‘Anatomia di una storia d’amore’ ma sulla passerella di questa Milano Fashion Week non si vede nulla di stucchevole. Prada presenta la sua collezione per la donna del prossimo autunno/inverno nella maniera che le è propria: svelando e lasciando presagire, mostrando e concedendo a ciascuno spazio per una propria, personale interpretazione. Giacche militari, fiori stampati, dai colori sgargianti, applicati con effetto 3D su gonne e abiti. Anfibi con la suola alta a carrarmato, le immagini ricorrenti di Frankenstein e della sua amata. Sfilano anche tante Mercoledì Addams, con le loro lunghe trecce. È sicuramente un amore forte, quello che viene evocato, che si intreccia con il suo lato più gotico e dark ma anche con il potere. È tutto un mettere insieme significati ed elementi contrapposti. Praticamente un modo di stare al mondo.