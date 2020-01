Pitti Uomo 97, la sfilata di Jil Sander: alla ricerca dell’emozione Sito ufficiale 1 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 Sito ufficiale 10 di 18 Sito ufficiale 11 di 18 Sito ufficiale 12 di 18 Sito ufficiale 13 di 18 Sito ufficiale 14 di 18 Sito ufficiale 15 di 18 Sito ufficiale 16 di 18 Sito ufficiale 17 di 18 Sito ufficiale 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chi ha detto che uno stile minimale comunichi distacco e freddezza? Attesta esattamente il contrario la collezione per l’autunno-inverno 2020 di Jil Sander. In occasione di Pitti Uomo 97, i coniugi Meier, Lucie e Luke, guide creative del brand, portano in passerella a Firenze capi dalle linee essenziali e asciutte, che raccontano un uomo che vuole spogliarsi del superfluo e di ogni sovrastruttura, per arrivare all’essenza dell’autenticità. La sfilata, tra gli eventi più attesi di questa edizione della manifestazione internazionale, racconta un vero e proprio viaggio alla ricerca dell’emozione più pura…