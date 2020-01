Moda, Pitti Uomo 2020: tutte le novità del prossimo autunno-inverno

Tessuti super tecnici ed eco-sostenibili ma anche materie prime preziose, qualità artigianale e capi dal design esclusivo, frutto di sperimentazione e ricerca. Tutto il meglio della creatività mondiale è in scena a Pitti Immagine Uomo per la 97esima edizione del salone più importante della moda e del lifestyle maschile contemporanei. Fino a venerdì 10 gennaio, Firenze è la vetrina esclusiva del nuovo che verrà e di tanti eventi speciali.

PROGETTI E APPUNTAMENTI SPECIALI – La rassegna internazionale prosegue anche la sua attività di scouting, volgendo lo sguardo alle realtà creative provenienti da tutto il mondo. In particolare, in questa edizione è dedicato un focus alla scena fashion e lifestyle del Nord Europa, con il progetto ‘Scandinavian Manifesto’. Designer emergenti e brand più consolidati animano uno spazio speciale, allestito nella sala del Rondino della Fortezza da Basso. Si guarda anche alla Cina: all’Arena Strozzi, riflettori puntati sulle collezioni di dieci designer e brand ad alto tasso di ricerca, per il progetto ‘China Energy’. In merito agli eventi, uno dei più attesi è ‘Otherwise Formal’, progetto dedicato ‘al nuovo formale’: una sfilata, anche questa in programma alla Fortezza da Basso, curata da Dust Magazine, rivista di moda e cultura contemporanea.